Вратарь «Акрона» — о Калешине: он добавил дисциплины, очень много дисциплины…

Голкипер тольяттинского «Акрона» Сегрей Волков рассказал, что изменилось в команде после прихода Евгения Калешина на пост главного тренера.
«Он добавил дисциплины, очень много дисциплины… Прям очень-очень много дисциплины. На самом деле это хорошо, и то, что мне надо — держать в ежовых рукавицах. Добавили в плане футбола. Мы стали играть больше низом, за счёт коротких передач и средних передач. Наладил выход из обороны. Много чего поменяли, на самом деле. Футбол кардинально поменялся с его приходом», — сказал Волков в интервью «Матч Премьер».
Напомним, сегодня, 3 мая, состоится первый этап финала Пути регионов Кубка России, в котором сыграют «Краснодар» и «Акрон». Игра пройдёт в Краснодаре. Матч начнётся в 19:30 мск. Клуб из Тольятти на пути к финалу выбил четыре московских клуба: «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».
- 3 мая 2023
-
18:23
-
18:22
-
18:21
-
18:14
-
18:11
-
17:59
-
17:53
-
17:47
-
17:39
-
17:38
-
17:31
-
17:30
-
17:25
-
17:15
-
17:05
-
17:00
-
16:59
-
16:52
-
16:47
-
16:40
-
16:40
-
16:32
-
16:31
-
16:17
-
16:09
-
16:02
-
15:47
-
15:35
-
15:22
-
15:20
-
15:01
-
14:52
-
14:49
-
14:47
-
14:40