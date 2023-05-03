Вратарь «Акрона» — о Калешине: он добавил дисциплины, очень много дисциплины…

Голкипер тольяттинского «Акрона» Сегрей Волков рассказал, что изменилось в команде после прихода Евгения Калешина на пост главного тренера.

«Он добавил дисциплины, очень много дисциплины… Прям очень-очень много дисциплины. На самом деле это хорошо, и то, что мне надо — держать в ежовых рукавицах. Добавили в плане футбола. Мы стали играть больше низом, за счёт коротких передач и средних передач. Наладил выход из обороны. Много чего поменяли, на самом деле. Футбол кардинально поменялся с его приходом», — сказал Волков в интервью «Матч Премьер».

Напомним, сегодня, 3 мая, состоится первый этап финала Пути регионов Кубка России, в котором сыграют «Краснодар» и «Акрон». Игра пройдёт в Краснодаре. Матч начнётся в 19:30 мск. Клуб из Тольятти на пути к финалу выбил четыре московских клуба: «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».