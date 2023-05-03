Агент Мантуана заявил, что «Зенит» не начал переговоры с «Коринтиансом» по выкупу игрока

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуана, выступающего за сине-бело-голубых на правах аренды из бразильского «Коринтианса», рассказал о ходе переговоров о полноценном переходе футболиста в российский клуб.

«Переговоры по выкупу Мантуана всё ещё не начались. Всё зависит от желания «Зенита». Густаво очень хочет остаться в команде», — приводит слова Гарсии Sport24.

Мантуан перешёл в «Зенит» в аренду летом прошлого года. В зимнее трансферное окно пребывание полузащитника в составе петербуржцев было продлено до окончания текущего сезона. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявлял о желании сохранить Мантуана в составе.