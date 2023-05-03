«Ньюкасл» готов подписать Рафинью за € 80 млн

«Ньюкасл» готов заплатить за вингера «Барселоны» Рафинью € 80 млн, сообщает Jijantes FC со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.
По информации источника, каталонский клуб получил устное предложение по футболисту от представителей английского клуба. Боссы «сорок» готовы удовлетворить требования «Барсы» и выложить за игрока € 80 млн.
В текущем сезоне на счету 26-летнего бразильца 45 матчей за «блауграну» во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 11 результативными передачами.
Рафинья забивает в ворота «Бетиса» в матче 32-го тура Ла Лиги
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Рафинья присоединился к «Барсе» прошлым летом, перейдя из «Лидса» за € 58 млн. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 50 млн.
Ранее сообщалось, что сине-гранатовые готовы продать Рафинью в один из клубов Премьер-лиги, чтобы зарегистрировать Лионеля Месси.
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