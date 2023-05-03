«Урал» — ЦСКА: гол армейцев отменён из-за касания Мойзеса на линии ворот

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В эти минуты проходит ответная встреча в рамках финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с участием «Урала» и ЦСКА. Матч проходит на стадионе «Екатеринбург Арена», главный арбитр встречи — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Игра стартовала в 17:00 мск.

На десятой минуте матча гол армейцев был отменён из-за офсайда. После удара нападающего ЦСКА Антона Заболотного защитник московской команды Мойзес, находившийся в положении «вне игры», дотронулся до мяча перед линией ворот. Бригада VAR подтвердила решение главного арбитра об отмене гола.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — ЦСКА.

Напомним, первый матч завершился вничью — 1:1. В той встрече за армейцев с пенальти отличился парагваец Хесус Медина, а за «шмелей» — румын Эрик Бикфалви.

В финале Пути регионов встретятся «Краснодар» и тольяттинский «Акрон». Встреча также состоится сегодня, 3 мая, на поле «быков».