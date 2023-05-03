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Аленичев: нельзя исключать, что новый контракт Абаскалая причина нестабильности «Спартака»

Аленичев: нельзя исключать, что новый контракт Абаскалая причина нестабильности «Спартака»
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев предположил, что продление контракта с действующим наставником красно-белых Гильермо Абаскалем может быть причиной нестабильности выступлений москвичей. Специалист отметил, что это не является ключевой проблемой команды.

«Не думаю, что переподписание контракта зимой с Абаскалем — это главная причина нестабильности «Спартака». Да, исключать этого тоже нельзя. Иногда, когда тренер переподписывает контракт, он, возможно, снижает к себе требования, возможно, у них в голове что-то происходит… Не исключаю это. Но повторюсь, это не ключевая проблема «Спартака», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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