Аленичев: нельзя исключать, что новый контракт Абаскалая причина нестабильности «Спартака»
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев предположил, что продление контракта с действующим наставником красно-белых Гильермо Абаскалем может быть причиной нестабильности выступлений москвичей. Специалист отметил, что это не является ключевой проблемой команды.
«Не думаю, что переподписание контракта зимой с Абаскалем — это главная причина нестабильности «Спартака». Да, исключать этого тоже нельзя. Иногда, когда тренер переподписывает контракт, он, возможно, снижает к себе требования, возможно, у них в голове что-то происходит… Не исключаю это. Но повторюсь, это не ключевая проблема «Спартака», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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