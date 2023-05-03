Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сампдория — Торино. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал незасчитанный гол ЦСКА в ворота «Урала»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал незасчитанный гол ЦСКА в ворота «Урала»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный арбитр Игорь Федотов поделился мнением о спорных эпизодах ответной встречи «Урала» и ЦСКА в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1).

«Момент с отменённым голом ЦСКА очень сложный. Здесь нет уверенности, что было первое касание мяча Мойзесом. А когда случилось второе, то мяч был уже за линией ворот.

На VAR посчитали, что оно было. Я тоже считаю, что оно было, но это не значит, что оно было. Если помощник поднял флаг, то стоит довериться его решению. Если нет – решению Мешкова, который видел все повторы.

Что касается пенальти на Влуте, то контакт был, Дивеев подбивал ему ногу, так что фол по неосторожности здесь.

В моменте на 78-й минуте я поддержу Иванова, который решил продолжить игру. Это обычный эпизод: Дивеев в мяч играл, заблокировал его, и потом случилось игровое столкновение», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
ЦСКА вырвал у «Урала» Суперфинал Кубка России. Забить мог даже Акинфеев! Видео
ЦСКА вырвал у «Урала» Суперфинал Кубка России. Забить мог даже Акинфеев! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023