Арбитр Игорь Федотов прокомментировал незасчитанный гол ЦСКА в ворота «Урала»

Футбольный арбитр Игорь Федотов поделился мнением о спорных эпизодах ответной встречи «Урала» и ЦСКА в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1).

«Момент с отменённым голом ЦСКА очень сложный. Здесь нет уверенности, что было первое касание мяча Мойзесом. А когда случилось второе, то мяч был уже за линией ворот.

На VAR посчитали, что оно было. Я тоже считаю, что оно было, но это не значит, что оно было. Если помощник поднял флаг, то стоит довериться его решению. Если нет – решению Мешкова, который видел все повторы.

Что касается пенальти на Влуте, то контакт был, Дивеев подбивал ему ногу, так что фол по неосторожности здесь.

В моменте на 78-й минуте я поддержу Иванова, который решил продолжить игру. Это обычный эпизод: Дивеев в мяч играл, заблокировал его, и потом случилось игровое столкновение», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.