Арбитр Игорь Федотов прокомментировал незасчитанный гол ЦСКА в ворота «Урала»

Футбольный арбитр Игорь Федотов поделился мнением о спорных эпизодах ответной встречи «Урала» и ЦСКА в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1).
«Момент с отменённым голом ЦСКА очень сложный. Здесь нет уверенности, что было первое касание мяча Мойзесом. А когда случилось второе, то мяч был уже за линией ворот.
На VAR посчитали, что оно было. Я тоже считаю, что оно было, но это не значит, что оно было. Если помощник поднял флаг, то стоит довериться его решению. Если нет – решению Мешкова, который видел все повторы.
Что касается пенальти на Влуте, то контакт был, Дивеев подбивал ему ногу, так что фол по неосторожности здесь.
В моменте на 78-й минуте я поддержу Иванова, который решил продолжить игру. Это обычный эпизод: Дивеев в мяч играл, заблокировал его, и потом случилось игровое столкновение», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 3 мая 2023
-
20:00
-
19:55
-
19:44
-
19:36
-
19:28
-
19:20
-
19:16
-
19:15
-
19:12
-
19:10
-
19:09
-
18:58
-
18:57
-
18:42
-
18:42
-
18:28
-
18:23
-
18:22
-
18:21
-
18:14
-
18:11
-
17:59
-
17:53
-
17:47
-
17:39
-
17:38
-
17:31
-
17:30
-
17:25
-
17:15
-
17:05
-
17:00
-
16:59
-
16:52
-
16:47