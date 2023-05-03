Фабрегас — о «Челси»: занять десятое место, а через год выиграть АПЛ – это реально

Бывший полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас высказался о возможной победе лондонской команды в следующем сезоне чемпионата Англии.
«В 2015 году мы с «Челси» провели плохой сезон, финишировав на десятом месте. Моуринью был уволен, после чего нас возглавил Хиддинк. Он начал наигрывать молодёжь: Кристенсена, Лофтус-Чика, Абрахама.
И я помню, как в апреле нам объявили о назначении Конте. Он приехал на тренировочную базу и переговорил с каждым индивидуально, показал, что мы должны делать для итогового успеха. В следующем году под его руководством мы завоевали АПЛ, обыгрывая команды Клоппа, Моуринью и Гвардиолы. Это вполне выполнимая задача.
Я знаю, что вы можете сказать мне, что в команде много новых игроков и будет тяжело повторить подобное. Но это случилось с нами шесть лет назад.
Если «Челси» найдёт такого тренера, который имеет достаточно опыта и обладает сильным характером, а также имеет чёткое представление, что он хочет от того или иного игрока, то всё будет возможно», — приводит слова Фабрегаса Sky Sports.
Во вторник, 2 мая, в выездном матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Челси» уступал «Арсеналу» со счётом 0:3 уже к 35-й минуте встречи. Во второй половине подопечные Фрэнка Лэмпарда сумели отыграть один мяч усилиями Нони Мадуэке. Матч завершился победой «канониров» со счётом 3:1.
«Челси» располагается на 12-м месте в таблице чемпионата Англии, имея 39 очков в активе после 33 матчей.
- 3 мая 2023
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