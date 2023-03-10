Фабрегас рассказал, как в 2014 году перед переходом в «Челси» ему отказал Арсен Венгер

Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и «Челси» Сеск Фабрегас, который сейчас выступает за клуб «Комо» из Серии В, рассказал, как, будучи футболистом сине-гранатовых в 2014 году, хотел вернуться в «Арсенал», но главный тренер «канониров» Арсен Венгер не нашёл для него места в команде. В итоге испанец перебрался в «Челси».

«Я сообщил «Арсеналу», что неделю ни с кем не разговаривал в ожидании их предложения, но Венгер сказал, что думал об этом, однако на тот момент у них играли Месут Озил, Санти Касорла, Джек Уилшир, Аарон Рэмси, и для того, чтобы я вписался в команду, нужно от кого-то избавиться, а это могло создать проблемы. Кроме того, я думаю, его немного задело то, как я ушёл в «Барселону» из «Арсенала».

Я встретился с Моуринью, он сказал мне очень приятные вещи. Жозе хотел, чтобы я стал лидером той команды. Он убедил меня, и я согласился на переход в «Челси», — приводит слова Фабрегаса Mundo Deportivo со ссылкой на подкаст Proper Football.

Фабрегас с 1997 по 2003 год тренировался в академии «Барселоны», после чего перешёл в «Арсенал». В составе «пушкарей» он выступал до 2011 года, после чего перешёл в «Барселону». Перед сезоном-2014/2015 он подписал контракт с «Челси», с которым в первый же сезон выиграл чемпионат Англии и Кубок лиги.