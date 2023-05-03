Матич: я получаю тренерскую лицензию. Когда-нибудь я возглавлю клуб АПЛ

Бывший полузащитник «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич заявил, что намерен в будущем вернуться в чемпионат Англии в качестве тренера.
«Я уже принял решение, что в ближайшее время стану тренером. В данный момент я получаю тренерскую лицензию. Несмотря на это, я целиком и полностью сосредоточен на игре в футбол.
Чувствую себя отлично. Думаю, у меня есть ещё несколько лет в качестве футболиста. После этого я точно буду тренером в Премьер-лиге, уверяю вас», — приводит слова Матича Sky Sports.
В текущем сезоне на счету сербского полузащитника 43 матча в составе «Ромы» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами.
Ранее Матич лестно высказался о работе под руководством Жозе Моуринью. С португальским специалистом до «Ромы» серб пересекался в «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
- 3 мая 2023
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