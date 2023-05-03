Защитник «ПСЖ» не сыграет до конца сезона из-за травмы

Португальский защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш пропустит остаток сезона из-за травмы, сообщает официальный сайт французской команды. Игрок повредил подколенное сухожилие в матче 33-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (1:3).

Мендеш вышел на замену на 56-й минуте и доиграл встречу до конца. Единственный мяч в ворота «Лорьяна» был забит форвардом Килианом Мбаппе, за оранжевых отличились Энцо Ле Фе, Дарлин Йонгва и Бамба Дьенг.

Нынешний сезон является вторым для Мендеша в составе «ПСЖ». Сезон-2021/2022 игрок провёл в составе парижан на правах аренды из португальского «Спортинга», а этим летом полноценно перешёл в стан красно-синих. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 38 млн. Всего у 20-летнего защитника за «ПСЖ» 69 матчей и два забитых мяча.