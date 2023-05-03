«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: после первого тайма счёт не открыт

Сегодня, 3 мая, проходит перенесённый матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Вест Хэм». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Англия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первом тайме командам не удалось открыть счёт – 0:0. Подопечные Хосепа Гвардиолы были ближе к голу: на 30-й и 32-й минутах воротам Фабианского угрожал сперва Грилиш, а потом Родри. В первом случае польский голкипер сделал сейв, а во втором – мяч попал в штангу и улетел за пределы поля.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершился уверенной победой «Манчестер Сити» со счётом 2:0. Голами в составе «горожан» дважды отметился Эрлинг Холанд.

«Манчестер Сити» заработал 76 очков в 32 матчах и продолжает погоню за «Арсеналом» в английской Премьер-лиге. «Горожане» отстают от «канониров» на два очка, при этом имея две игры в запасе. «Вест Хэм» располагается на 15-й строчке. Команда набрала 34 очка по итогам 33 встреч.