Foot Mercato: «ПСЖ» ведёт переговоры с Моуринью

Боссы «ПСЖ» общаются с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью на предмет сотрудничества с их клубом в ближайшем будущем, сообщает Foot Mercato.
По информации источника, руководителей парижского клуба в первую очередь подкупает умение португальца управлять раздевалкой. Однако боссы «ПСЖ» пока не вели никаких разговоров насчёт Моуринью с представителями «Ромы».
Сообщается, что сам Моуринью воодушевлён потенциальной возможностью поработать с главным клубом Франции.
Нынешний главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье понимает, что, скорее всего, не будет возглавлять команду в следующем сезоне, и в связи с этим намерен начать для себя поиски нового клуба.
Моуринью работает с «Ромой» с 2021 года. Команда под его руководством выиграла Лигу конференций, а также вышла в полуфинал Лиги Европы в текущем розыгрыше турнира.
- 3 мая 2023
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