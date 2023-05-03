Foot Mercato: «ПСЖ» ведёт переговоры с Моуринью

Боссы «ПСЖ» общаются с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью на предмет сотрудничества с их клубом в ближайшем будущем, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, руководителей парижского клуба в первую очередь подкупает умение португальца управлять раздевалкой. Однако боссы «ПСЖ» пока не вели никаких разговоров насчёт Моуринью с представителями «Ромы».

Сообщается, что сам Моуринью воодушевлён потенциальной возможностью поработать с главным клубом Франции.

Нынешний главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье понимает, что, скорее всего, не будет возглавлять команду в следующем сезоне, и в связи с этим намерен начать для себя поиски нового клуба.

Моуринью работает с «Ромой» с 2021 года. Команда под его руководством выиграла Лигу конференций, а также вышла в полуфинал Лиги Европы в текущем розыгрыше турнира.