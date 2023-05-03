«Челси» может бесплатно расстаться с Обамеянгом предстоящим летом

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть «Челси» на правах свободного агента уже в предстоящее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По информации источника, лондонцы намерены избавиться от форварда как можно быстрее, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Однако в клубе есть опасения насчёт того, согласятся ли претенденты на подписание Обамеянга заплатить за него. В связи с этим «Челси» может расторгнуть контракт с форвардом и отпустить его бесплатно.

Сообщается, что интерес к Обамеянгу проявляют «Барселона», «Атлетико» и «Милан». Настойчивее всех на данном этапе каталонский клуб. Главный тренер «блауграны» Хави желает снова поработать с габонским форвардом.

Маурисио Почеттино, предполагаемый новый главный тренер «Челси», не видит в своей команде 33-летнего нападающего. Аргентинский специалист намерен дать шанс Ромелу Лукаку.

В текущем сезоне на счету Обамеянга 21 матч за лондонцев во всех турнирах, в которых он сумел отметиться тремя голами и одной результативной передачей.

Габонец перешёл в «Челси» летом 2022 года за € 12 млн. Контракт нападающего с лондонской командой действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 7 млн.