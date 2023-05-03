«Ливерпуль» минимально обыграл «Фулхэм» в матче АПЛ

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Завершился перенесённый матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Фулхэм». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Англия). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. Встреча завершилась минимальной победой «Ливерпуля» – 1:0.

Единственный мяч был забит на 39-й минуте. С пенальти отличился вингер мерсисайдцев Мохамед Салах.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» и завершился боевой ничьей — 2:2. На дубль Александра Митровича «Ливерпуль» ответил точными ударами Салаха и Дарвина Нуньеса.

«Ливерпуль» продолжает погоню за «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом», которые располагаются в лигочемпионской зоне. Мерсисайдцы занимают пятое место, набрав 59 очков в 34 играх. «Фулхэм» располагается на десятой строчке. Лондонская команда набрала 45 очков по итогам 33 встреч.