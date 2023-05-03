«Интер» разгромил «Верону» и вернулся в зону Лиги чемпионов

Сегодня, 3 мая, состоялся матч 33-го тура чемпионата Италии между «Вероной» и миланским «Интером». Встреча проходила на стадионе «Марк-Антони Бентегоди» в Вероне и завершилась разгромной победой гостей — 6:0. На матче работала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато.

На 31-й минуте гол в свои ворота забил арендованный у московского ЦСКА нападающий Адольфо Гайч. После этого «Интеру» удалось быстро увеличить своё преимущество: на 36-й минуте дальним ударом в девятку забил Хакан Чалханоглу, а на 38-й Эдин Джеко успешно завершил контратаку «нерадзурри» — 3:0.

Во втором тайме разгром веронской команды получил своё продолжение: на 55-й минуте после ошибки жёлто-синих в обороне отличился форвард «Интера» Лаутаро Мартинес, а на 61-й минуте дубль оформил Эдин Джеко. Уже в добавленное время Лаутаро ещё одним голом установил окончательный счёт — 6:0 в пользу миланцев.

Таким образом, за пять туров до финиша «Верона» занимает 17-е место в Серии А (27 очков), а «Интер» — четвёртое (60 очков). В следующем туре жёлто-синие встретятся с «Лечче», а «нерадзурри» — с прямым конкурентом за место в лигочемпионской «четвёрке», «Ромой».