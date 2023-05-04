Тен Хаг: «МЮ» должен бороться за самые высокие награды в мире, но в футболе нужны деньги

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о важности работы на трансферном рынке.
«Клуб должен бороться за самые высокие награды в мире — Лигу чемпионов, Премьер-лигу — но в футболе вам нужны деньги для создания составов, потому что уровень ваших игроков решает, успешны вы или нет. Все знают, что для создания команды нужны средства, а игроки высокого уровня стоят больших денег. Ясно, чего я хочу, но это не зависит от меня. Речь идёт о других в этом клубе. Владельцы принимают решения. Там, где я могу оказать влияние, я это сделаю, поэтому я сосредоточен на улучшении состава, развитии команды. Я должен убедиться, что команда прогрессирует», — приводит слова тен Хага The Guardian.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка.
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