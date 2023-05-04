Неймар лайкнул фото, на котором они с Месси в форме «Барселоны»

Нападающий французского «ПСЖ» Неймар лайкнул пост с фотографией его и форварда Лионеля Месси в составе «Барселоны» в социальных сетях.
Фото: Социальные сети
Подпись под постом звучит: «Они были очень счастливы в то время!»
Вчера, 3 мая, стало известно, что активная часть болельщиков «ПСЖ» окружила дом Неймара, а до этого фанаты парижан скандировали оскорбления в адрес бразильца перед штаб-квартирой руководства клуба.
Неймар, находившийся в своём доме, отреагировал на выкрики болельщиков, опубликовав пост в социальных сетях: «Не позволяйте людям затянуть вас в свою бурю, дайте им покой».
По информации СМИ, Месси покинет «ПСЖ» по окончании сезона. Контракт Неймара с парижанами действует до 2026 года.
Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге
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