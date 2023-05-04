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Фанаты «ПСЖ» устроили акцию протеста возле дома Неймара

Фанаты «ПСЖ» устроили акцию протеста возле дома Неймара
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Болельщики «ПСЖ» устроили акцию протеста перед домом нападающего клуба Неймара, сообщается в «твиттере» BeFootball.

«Неймар, потеряйся», — скандировали болельщики возле дома бразильского нападающего.

Напомним, ранее болельщики парижан протестовали перед зданием штаб-квартиры руководства клуба с требованиями перемен в команде. Они скандировали оскорбления в адрес нападающих команды Лионеля Месси и Неймара, главного тренера Кристофа Галтье и президента Нассера Аль-Хелаифи.

Неймар защищает цвета «ПСЖ» с 2017 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне бразильский нападающий принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 17 результативных передач.

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