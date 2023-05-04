Гвардиола отреагировал на слова Эллардайса о том, что тот не хуже испанца как тренер

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова нового главного тренера «Лидс Юнайтед» Сэма Эллардайса о тренерских способностях.

«Он прав. Я хочу быть честным, посмотрите, что случилось с Нилом Уорноком в «Хаддерсфилде». Это невероятные менеджеры, они сделали эту Премьер-лигу лучше? Они действительно хороши, они помогают нам быть теми, кто мы есть. Посмотрите на Роя Ходжсона из «Кристал Пэлас», что они сделали. Они действительно хороши, у них невероятный опыт, они прекрасно знают игру», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, «Манчестер Сити» после 34-го тура находится на верхней строчке турнирной таблицы АПЛ, имея в активе 79 очков. Ближайший преследователь, «Арсенал», отстаёт на одно очко, но у «Сити» есть игра в запасе.