Эллардайс: я ничуть не хуже Гвардиолы, Клоппа или Артеты

Наставник «Лидс Юнайтед» Сэм Эллардайс прокомментировал свои тренерские способности.
«Многие люди считают, что я слишком старый и гожусь только в антиквариат. Это далеко не так. Мне 68 лет – да, я не выгляжу молодым, но как тренер я ничуть не хуже Гвардиолы, Клоппа или Артеты.
Все необходимые знания и навыки ещё при мне. Я не говорю, что я лучше кого-либо. Но я определённо нахожусь на одном уровне с ними.
Я просто хочу, чтобы иногда у меня была возможность показать себя. Моя главная цель — сохранить место «Лидса» в Премьер-лиге. Мы должны бросить вызов большим клубам», — приводит слова Эллардайса Liverpool Echo.
Соглашение Эллардайса с «Лидсом» рассчитано до конца сезона. За четыре тура до конца чемпионата клуб занимает 17-е место, набрав 30 очков.
В последних матчах подопечные Эллардайса встретятся с «Манчестер Сити», «Ньюкаслом», «Вест Хэмом» и «Тоттенхэмом».
- 3 мая 2023
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