Гамшик: Кварацхелии хватило пары матчей за «Наполи», чтобы показать свою мощь

Бывший полузащитник итальянского «Наполи» Марек Гамшик оценил дебют грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии в итальянской Серии A в текущем сезоне, отметив, что молодому форварду хватило лишь пары матчей, чтобы продемонстрировать своё мастерство.
«Я приходил в «Наполи» в таком статусе, что люди говорили: «Кто это?» Этот скепсис помог нам вырасти. Такая же ситуация сейчас с Кимом (Мин Джэ, защитником «Наполи». — Прим. «Чемпионата») и Кварой этим летом. Кварацхелии хватило двух матчей, чтобы показать свою мощь и силу, свою способность обыграть любого человека «один в один» в девяти из десяти случаев», — приводит слова Гамшика Calciomercato.com.
22-летний Кварацхелия забил 14 голов и сделал 16 результативных передач в 37 матчах за «Наполи» в текущем сезоне.
Реакция болельщиков «Наполи» на победный гол «Интера»
- 4 мая 2023
-
12:41
-
12:40
-
12:33
-
12:29
-
12:11
-
12:07
-
11:53
-
11:49
-
11:49
-
11:43
-
11:40
-
11:33
-
11:23
-
11:21
-
11:20
-
10:58
-
10:50
-
10:40
-
10:37
-
10:32
-
10:17
-
10:06
-
10:04
-
09:56
-
09:50
-
09:46
-
09:22
-
09:15
-
09:06
-
08:51
-
08:38
-
08:30
-
08:24
-
07:54
-
06:56