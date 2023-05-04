Гамшик: Кварацхелии хватило пары матчей за «Наполи», чтобы показать свою мощь

Бывший полузащитник итальянского «Наполи» Марек Гамшик оценил дебют грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии в итальянской Серии A в текущем сезоне, отметив, что молодому форварду хватило лишь пары матчей, чтобы продемонстрировать своё мастерство.

«Я приходил в «Наполи» в таком статусе, что люди говорили: «Кто это?» Этот скепсис помог нам вырасти. Такая же ситуация сейчас с Кимом (Мин Джэ, защитником «Наполи». — Прим. «Чемпионата») и Кварой этим летом. Кварацхелии хватило двух матчей, чтобы показать свою мощь и силу, свою способность обыграть любого человека «один в один» в девяти из десяти случаев», — приводит слова Гамшика Calciomercato.com.

22-летний Кварацхелия забил 14 голов и сделал 16 результативных передач в 37 матчах за «Наполи» в текущем сезоне.

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