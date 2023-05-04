В «Бешикташе» отреагировали на слухи об интересе к Барриосу

Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи сообщил, что турецкая команда не заинтересована в приобретении колумбийского полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса, назвав новость об этом фейковой.
«Бешикташ» заинтересован в Барриосе? Нет, это не правда», — сказал Казанчи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Ранее в турецких СМИ появилась информация, что «Бешикташ» планирует усилить позицию опорного полузащитника в летнее трансферное окно, а Барриос — один из приоритетов команды на приобретение.
Контракт 29-летнего полузащитника с «Зенитом» действует до лета 2026 года. Барриос сыграл 26 матчей за сине-бело-голубых в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя голевыми передачами.
- 4 мая 2023
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