Гендиректор «Акрона»: вся команда, и тренерский штаб в том числе, достойна памятника!

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов прокомментировал итоги матча с «Краснодаром» в Фонбет Кубке России (0:0, 2:4 пен.) и оценил выступление тольяттинской команды в турнире, заявив, что все игроки и тренерский штаб достойны памятника у стадиона.
«Наша команда выглядела очень достойно. Игра с «Краснодаром» была равной. Если в целом подводить итоги, можно отметить факт, что в основное время мы не проиграли никому и выбили семь клубов. Однозначно горжусь командой!
Серия пенальти — наша изюминка? Нет, ха-ха. Просто не один раз так складывалась логика игры, что сильнейшего пришлось определять в серии пенальти. Но были моменты и у нас, и у соперника, как и в любой другой игре. Так уж сложилось, что в основное время победитель был не выявлен.
Безусловно, вся команда, и тренерский штаб в том числе, достойна памятника у стадиона! Сергей Волков играет важную роль: выручает нас и в основное время, и в серии пенальти.
У нас осталось шесть туров в чемпионате, и теперь основная задача — забраться как можно выше», — приводит слова Власова Sport24.
- 4 мая 2023
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