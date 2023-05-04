Полузащитник «Ростова» Тугарев: нужно изо всех сил стараться конкурировать с «Зенитом»
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Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев ответил на вопрос о борьбе за серебряные медали чемпионата России, а также отметил, что нужно стараться конкурировать с «Зенитом».
«Что касается борьбы за серебро РПЛ, мы идём от игры к игре. Будем бороться до самого конца, а там уже посмотрим, что получится. Все итоги только после 30-го тура, пока рано делать какие-то выводы. «Зенит» недосягаем? Они большие молодцы, выигрывают чемпионство пятый год подряд. Нужно стараться конкурировать с ними изо всех сил», — сказал Тугарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, «Ростов» находится в турнирной таблице РПЛ на второй строчке, имея в активе 50 очков. «Зенит» расположился на верхней строчке, набрав 61 очко.
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