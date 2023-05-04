Агент полузащитника «Зенита» Барриоса назвал слухами информацию об интересе «Бешикташа»
Поделиться
Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы колумбийского полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в турецкий «Бешикташ», назвав её слухом.
«Заинтересованность «Бешикташа» в Барриосе — это просто слухи», — сказал Поссо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Ранее в турецких СМИ появилась информация, что Барриосом активно интересуется «Бешикташ», рассматривающий колумбийца как приоритетный вариант для усиления позиции опорного полузащитника. Генеральный директор турецкого клуба ранее также заявил, что эта информация фейковая, а клуб не интересуется колумбийским футболистом сейчас.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 мая 2023
-
15:44
-
15:34
-
15:31
-
15:29
-
15:17
-
15:11
-
15:04
-
15:00
-
14:44
-
14:38
-
14:36
-
14:30
-
14:30
-
14:19
-
14:15
-
14:09
-
14:07
-
14:00
-
13:41
-
13:26
-
13:17
-
13:10
-
13:03
-
12:50
-
12:41
-
12:40
-
12:33
-
12:29
-
12:11
-
12:07
-
11:53
-
11:49
-
11:49
-
11:43
-
11:40
Партнерский контент