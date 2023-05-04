Агент полузащитника «Зенита» Барриоса назвал слухами информацию об интересе «Бешикташа»

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы колумбийского полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в турецкий «Бешикташ», назвав её слухом.

«Заинтересованность «Бешикташа» в Барриосе — это просто слухи», — сказал Поссо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в турецких СМИ появилась информация, что Барриосом активно интересуется «Бешикташ», рассматривающий колумбийца как приоритетный вариант для усиления позиции опорного полузащитника. Генеральный директор турецкого клуба ранее также заявил, что эта информация фейковая, а клуб не интересуется колумбийским футболистом сейчас.