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Агент полузащитника «Зенита» Барриоса назвал слухами информацию об интересе «Бешикташа»

Агент полузащитника «Зенита» Барриоса назвал слухами информацию об интересе «Бешикташа»
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Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы колумбийского полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в турецкий «Бешикташ», назвав её слухом.

«Заинтересованность «Бешикташа» в Барриосе — это просто слухи», — сказал Поссо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в турецких СМИ появилась информация, что Барриосом активно интересуется «Бешикташ», рассматривающий колумбийца как приоритетный вариант для усиления позиции опорного полузащитника. Генеральный директор турецкого клуба ранее также заявил, что эта информация фейковая, а клуб не интересуется колумбийским футболистом сейчас.

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