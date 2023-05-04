Генич заявил, что не хочет работать на ближайшем матче «Ростова»

Комментатор Константин Генич заявил, что не хочет работать на матчах «Ростова», с которым у него был конфликт.
Генич в своём телеграм-канале опубликовал пост, в котором были приведены все комментаторские назначения на ближайший тур РПЛ. Генич 6 мая будет работать на матче «Химок» и «Динамо». В этот же день пройдёт встреча «Ростова» и воронежского «Факела».
В комментариях к посту заметили: «Недокрутили. Надо было ставить Константина на «Ростов» — «Факел». Все бы смотрели». Генич пришёл в комментарии и ответил: «Я не хочу их работать».
Ранее Генич стал участником конфликта с «Ростовом». Комментатора упрекнули в предвзятости во время работы на матче со «Спартаком» (1:1) в 25-м туре РПЛ. Генич пожелал «Ростову» проиграть все оставшиеся матчи в сезоне, однако позднее отказался от этих слов.
- 4 мая 2023
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