Агент: разговоры, что Николич возглавит «Динамо», — неправда, первый раз слышу об этом

Агент бывшего главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича Деян Йоксимович развеял слухи по поводу возможности своего клиента возглавить московское «Динамо».

«Я первый раз слышу про «Динамо». Разговоры о «Динамо» — неправда. Вопрос с будущим Марко скоро прояснится, но не факт, что он будет работать в России», — сказал Йоксимович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после 25-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» находится на седьмой строчке турнирной таблицы, имея в активе 39 очков.

Марко Николич возглавлял московский «Локомотив» с 14 мая 2020 года по 5 октября 2021 года. За это время он стал обладателем Кубка России.