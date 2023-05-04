Уткин: от всей глубины души сочувствую тем, кто болеет «Динамо»

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин высказался о результатах московского «Динамо». В последнем матче бело-голубые на домашнем поле уступили воронежскому «Факелу» со счётом 0:2.

«Что может быть более прозаичным, чем поражение московского «Динамо» в матче своего столетия? Вообще юбилейные матчи много кому не удаются. Но редко кому-то они не удаются так, как «Динамо». «Динамо» по-моему, просто забыло выйти на эту игру. Потому что в матче юбилея очень легко взорваться, ведь от тебя много чего ждут. Но это всегда видно. А вот «Динамо» подумало, что, может, и не стоило этот матч играть.

Надеюсь, что «Динамо» воскреснет. А пока клуб в очередной раз показывает свою репутацию. Друзья мои, всем, кто болеет за «Динамо», я сочувствую от всей глубины моей души. А душа у меня глубокая, потому что у меня большое тело, и там внутри есть душа.

«Динамо» в этом году неоднократно показало, что у них есть свой стиль. Согласитесь, это интересно – пройти «Зенит» в Кубке России и проиграть «Акрону»; сыграть в матче столетия с одной из слабейших команд РПЛ и проиграть. Даже не знаю, с чем это сравнить», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.