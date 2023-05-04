Гуренко: Дзюба — находка для «Локо», он игрок, который не может выступить средне

Бывший игрок московского «Локомотива» Сергей Гуренко высказался об игре нападающего команды Артёма Дзюбы.

«Очень здорово вписался Дзюба. Артём сейчас один из сильнейших нападающих в России. В его стилистике — форварда таранного типа — с ним может соперничать только Комличенко из «Ростова». Конечно, Дзюба — это находка для «Локо».

Но и вся группа атаки хороша и сбалансирована. Есть быстрые игроки вроде Глушенкова и Пиняева, есть Дзюба, способный побороться и продавить. Есть Миранчук, который может отдать последнюю передачу.

Удивила ли меня результативность Дзюбы? Артём такой игрок, который не может выступить средне. Он или играет ярко или ярко не играет. Многое зависит от партнёров и микроклимата. В «Локомотиве» всё срослось.

Понятно, что Дзюбе комфортнее, когда уровень его команды выше, чем уровень соперника. Тогда идёт много прострелов, подач в штрафную. Это его футбол.

Скорость не его конёк. Ему сложно проявить себя в футболе, когда тебе дают только два-три раза коснуться мяч. Понятно, что будь еврокубки, где выше скорость и уровень, это была бы другая история. Но сегодняшний экзамен он сдаёт на отлично», — приводит слова Гуренко «Матч ТВ».