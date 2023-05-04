Куадрадо принял решение покинуть «Ювентус» – Скира

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо принял решение покинуть клуб по окончании сезона, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Сообщается, что футболист не намерен ждать предложения от руководства туринцев о продлении соглашения и будет искать для себя новый клуб в ближайшее время.

Контракт игрока с «Ювентусом» действует до конца июня этого года. Боссы туринцев не против расстаться с полузащитником бесплатно. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 5 млн.

Колумбиец выступает за «бьянконери» с 2015 года. В составе «Ювентуса» он выиграл пять Скудетто, а также три Кубка и два Суперкубка Италии.

В текущем сезоне на счету Куадрадо 41 матч за туринцев во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.