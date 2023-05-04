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Сборная Беларуси сыграет матчи отбора к Евро-2024 в Венгрии

Сборная Беларуси сыграет матчи отбора к Евро-2024 в Венгрии
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Сборная Беларуси проведёт домашние матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года в столице Венгрии – Будапеште.

Договорённость по этому поводу была достигнута между Белорусской федерацией футбола (АБФФ) и Венгерской федерацией футбола. Данное решение было согласовано с УЕФА.

Напомним, сборная Беларуси проводит домашние матчи на нейтральной территории и без зрителей. До этого белорусская команда играла в Сербии.

Июньские матчи отборочного турнира пройдут в столице Венгрии на стадионе имени Ференца Сусы. Сборная Беларуси сначала сыграет с Израилем (в пятницу, 16 июня), а затем – с Косово (в понедельник, 19 июня).

В предыдущем домашнем матче отбора к Евро-2024 Беларусь разгромно уступила Швейцарии со счётом 0:5.

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