Сборная Беларуси сыграет матчи отбора к Евро-2024 в Венгрии

Сборная Беларуси проведёт домашние матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года в столице Венгрии – Будапеште.

Договорённость по этому поводу была достигнута между Белорусской федерацией футбола (АБФФ) и Венгерской федерацией футбола. Данное решение было согласовано с УЕФА.

Напомним, сборная Беларуси проводит домашние матчи на нейтральной территории и без зрителей. До этого белорусская команда играла в Сербии.

Июньские матчи отборочного турнира пройдут в столице Венгрии на стадионе имени Ференца Сусы. Сборная Беларуси сначала сыграет с Израилем (в пятницу, 16 июня), а затем – с Косово (в понедельник, 19 июня).

В предыдущем домашнем матче отбора к Евро-2024 Беларусь разгромно уступила Швейцарии со счётом 0:5.