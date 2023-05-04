Ари: Галицкий был бы великолепным, замечательным президентом России

Бывший нападающий «Краснодара» Ари высказался о владельце клуба Сергее Галицком.

«Сергей Галицкий — большой пример для меня в жизни, я им восхищаюсь. Пытаюсь подражать ему — делаю то же самое в Бразилии, что он в России. Я говорил ему: «Давай ты станешь президентом своей страны! У тебя всё получится — 100 процентов». Он отвечал, что уже старый и сосредоточен на футболе. Считаю, что Сергей Галицкий был бы великолепным, замечательным президентом России», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Ари выступал в составе «Краснодара» с 2013 по 2016 год, затем перешёл в московский «Локомотив» на правах аренды, но по окончании сезона-2017/2018 вернулся в краснодарский клуб. Нападающий покинул «Краснодар» в 2022 году.