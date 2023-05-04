Сарри хочет переманить Зелиньского в «Лацио»

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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри уговаривает полузащитника «Наполи» Петра Зелиньского перейти в его команду, сообщает CalcioNapoli.

По информации источника, наставник бело-голубых намерен пригласить своего бывшего подопечного в «Лацио» в связи с вероятным уходом из римского клуба полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

Сообщается, что Зелиньски не желает покидать свой нынешний клуб. Игрок намерен продлить свой контракт с «Наполи» на улучшенных условиях.

Сарри уже работал с Зелиньским в период своего пребывания в неаполитанском клубе. Поляк был одним из ключевых игроков команды.

Альтернативными вариантами Сарри по замене Милинковича-Савича являются полузащитники Рубен Лофтус-Чик и Давиде Фраттези.

В текущем сезоне на счету Зелиньского 42 матча в составе «Наполи» во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и девятью результативными передачами.

Контракт игрока с «партенопейцами» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость польского футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 40 млн.