Сарри сравнил свой «Наполи» и команду Спаллетти с блондинкой и брюнеткой

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри, ранее работавший в «Наполи», оценил нынешнюю команду неаполитанцев под руководством Лучано Спаллетти, сравнив два периода в истории клуба при разных наставниках с девушками с разным цветом волос.
«Какой «Наполи» лучше, мой или Спаллетти? Красавицы бывают разные. Если вам нравятся блондинки, то если мимо вас пройдёт красивая брюнетка, то вы скажете, что она некрасивая. Я буду завидовать Спаллетти до смерти. Он был феноменом, вместе с клубом и спортивным директором у них хватило смелости сделать то, чего никто раньше не делал», — приводит слова Сарри Tuttomercatoweb.
Сарри работал главным тренером «Наполи» с 2015 по 2018 год. Спаллетти возглавил неаполитанцев в 2021 году.
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