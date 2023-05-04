«Арсенал» готовится к переговорам по трансферу Кайседо

«Арсенал» намерен подписать полузащитника «Брайтона» Мойзеса Кайседо предстоящим летом, сообщет Football Insider.
По информации источника, руководство лондонского клуба готовится к переговорам по трансферу эквадорца. Сам игрок заинтересован в том, чтобы перейти в стан «канониров».
Сообщается, что «Брайтон» открыт для предложений по молодому полузащитнику этим летом, хотя недавно он подписал новый контракт с клубом.
Напомним, в зимнее трансферное окно на 21-летнего хавбека претендовали «Челси» и «Арсенал». «Канониры» предложили за игрока € 78 млн, однако «Брайтон» заблокировал трансфер.
В текущем сезоне на счету эквадорца 36 матчей за «чаек» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.
Контракт футболиста с «Брайтоном» рассчитан до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость полузащитника согласно данным интернет-портала Transfermarkt – € 55 млн.
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