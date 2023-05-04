Холанд, Жота, Уилсон — среди претендентов на награду «Игрок месяца» в АПЛ

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте опубликовала список кандидатов на получение награды «Игрок месяца» по итогам апреля.
За награду будут бороться Кевин Де Брёйне, Эрлинг Холанд (оба — «Манчестер Сити»), Александер Исак («Ньюкасл»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Доминик Соланке («Борнмут») и Каллум Уилсон («Ньюкасл»).
Полузащитник «Ман Сити» Кевин Де Брёйне забил три гола и отдал четыре результативные передачи в прошлом месяце, Эрлинг Холанд забил шесть голов и сделал два голевых паса, Александер Исак забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас» забил четыре гола, Диогу Жота записал на свой счёт пять забитых мячей и две голевые передачи, Олли Уоткинс — пять голов и один ассист. Доминик Соланке забил три гола и сделал три голевые передачи, а у Каллума Уилсона восемь голов и один ассист.
Победителя объявят на следующей неделе после голосования экспертов и болельщиков.
- 4 мая 2023
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