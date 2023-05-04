«Севилья» — «Эспаньол»: стартовые составы команд на матч 33-го тура Ла Лиги

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Сегодня, 4 мая, состоится матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Севилья» и «Эспаньол». Команды сыграют на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Главным арбитром встречи назначен Хавьер Альберола Рохас (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Также матч в прямом эфире покажет сервис Okko.

Стартовые составы:

«Севилья»: Дмитрович, Навас, Рекик, Теллес, Гудель, Гуй, Ракитич, Торрес, Ламела, Сусо, Мир.

«Эспаньол»: Пачеко, Хиль, Монтес, Гомес, Кабрера, Оливан, Дардер, Суарес, Пуадо, Рибаудо, Хоселу.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Испании между этими командами проходил в Барселоне и завершился победой «Севильи» со счётом 3:2.

«Севилья» занимает 11-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023, набрав 41 очко в 32 матчах. «Эспаньол» располагается на предпоследней, 19-й строчке, заработав 31 очко по итогам 32 туров.