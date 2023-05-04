Деку может стать директором «Барселоны»

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Бывший полузащитник «Барселоны» и действующий футбольный агент Деку может вернуться в каталонский клуб на должность директора. Об этом сообщает AS со ссылкой на RAC1.

Ранее стало известно, что в конце июня «Барселону» покинет директор клуба Матеу Алемани, контракт которого был рассчитан до лета 2024 года.

Заменой Алемани может стать бывший полузащитник сине-гранатовых Деку, у которого, по данным издания AS, давние и очень хорошие отношения с президентом клуба Жоаном Лапортой.

Кроме того, Деку помогал «Барсе» в оформлении трансферов Пьер-Эмерика Обамеянга и Рафиньи, который является клиентом экс-полузащитника «Барсы».

По информации источника, «Барселона» почти достигла соглашения с Деку. AS называет бывшего игрока каталонцев главным претендентом на вакантный пост директора клуба.