Деку может стать директором «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны» и действующий футбольный агент Деку может вернуться в каталонский клуб на должность директора. Об этом сообщает AS со ссылкой на RAC1.
Ранее стало известно, что в конце июня «Барселону» покинет директор клуба Матеу Алемани, контракт которого был рассчитан до лета 2024 года.
Заменой Алемани может стать бывший полузащитник сине-гранатовых Деку, у которого, по данным издания AS, давние и очень хорошие отношения с президентом клуба Жоаном Лапортой.
Кроме того, Деку помогал «Барсе» в оформлении трансферов Пьер-Эмерика Обамеянга и Рафиньи, который является клиентом экс-полузащитника «Барсы».
По информации источника, «Барселона» почти достигла соглашения с Деку. AS называет бывшего игрока каталонцев главным претендентом на вакантный пост директора клуба.
- 4 мая 2023
-
21:52
-
21:45
-
21:45
-
21:37
-
21:32
-
21:30
-
21:24
-
21:10
-
21:05
-
20:58
-
20:50
-
20:47
-
20:27
-
20:27
-
20:24
-
20:10
-
20:08
-
20:01
-
19:59
-
19:56
-
19:50
-
19:38
-
19:36
-
19:26
-
19:20
-
19:11
-
18:58
-
18:58
-
18:44
-
18:43
-
18:39
-
18:37
-
18:35
-
18:22
-
18:21