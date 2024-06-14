Усман Дембеле рассказал, что ему не нравилось в период выступления за «Барселону»

Крайний нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Усман Дембеле высказался о том, чем отличается его нынешняя роль во французской команде от той, что была в «Барселоне» перед чемпионатом Европы — 2024.

«Луис Энрике даёт мне больше свободы. Здесь я могу быть «десяткой», «ложной девяткой» – кем угодно. Особенно это касается второй половины сезона. Мне не нравилось, что «Барселоне» я был прикован исключительно к флангу. Там меня видели только фланговым игроком», — приводит слова Дембеле RMC Sport.

По итогам минувшего сезона Усман Дембеле стал лучшим ассистентом Лиги 1 с восемью голевыми передачами в 26 матчах. Во всех турнирах же на счету француза шесть забитых мячей и 14 результативных передач в 42 встречах.

Напомним, сборная Франции сыграет в одной группе с Польшей, Нидерландами и Австрией. Первый матч состоится 17 июня. В нём французская национальная команда встретится с Австрией.

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