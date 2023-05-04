Гуренко: Баринов готов к топ-лигам Европы, ему подошли бы чемпионаты Италии и Англии

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о желании полузащитника московской команды Дмитрия Баринова попробовать свои силы в европейском чемпионате.
«Он оживает сейчас, значительно прибавил по сравнению с осенью. Баринов хорош, когда физическая форма у него на уровне. Сейчас это так.
Плюс очевидно, что осенью были какие-то психологические моменты — много необдуманных фолов, карточек. Это всё зависит от микроклимата. Но я бы отмечал положительный сдвиг у всех футболистов.
Что касается готовности к топ-лигам Европы, то почему бы и нет? Мне кажется, Баринову больше подходит итальянский стиль, где важны футболисты, которые хорошо ведут единоборства, не боятся их. В Англии футболисты типажа Баринова тоже нужны.
Возможно, в Испании ему было бы немного сложнее. А немецкий футбол не сильно отличается от российского. Да, есть топ-клубы, которые выше, но если брать вторую половину таблицы — это плюс-минус тот же уровень, что и в РПЛ», — приводит слова Гуренко «Матч ТВ».
- 4 мая 2023
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