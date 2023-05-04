Андрей Тихонов: очень переживал, что не сыграл за «Спартак» в ретроматче в Волгограде

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов признался, что очень переживал из-за своего неучастия в ретроматче «Победа» между «Спартаком» и волгоградским «Динамо».
«Не то, что обидно — очень жаль, что не принял участия в ретроматче. Обида не то слово. Я очень переживал: при таком количестве болельщиков, на таком стадионе. В таком матче очень хотелось сыграть. Я не завидовал никому из ребят. Мне просто самому было жаль, что я не играю.
Я играю только за «Спартак». Если восстановлюсь, то, конечно, сыграю за «Спартак» в Самаре. Как же «Крылья»? У «Крыльев» есть свои футболисты, которые начинали в 90-е годы. Я за Самару начал играть в 2000-х. У «Крыльев» будет своя банда, своя команда, и мы схлестнёмся с ними», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, посвящённый 80-летию победы в Сталинградской битве ретроматч состоялся в понедельник, 1 мая. Команда ветеранов «Спартака» одержала победу над волгоградским «Динамо» со счётом 2:0.
2 мая 1943 года сборная местных игроков в составе сталинградского «Динамо» сыграла против московского «Спартака». Матч прошёл через три месяца после завершения одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы — и стал символом возвращения города к жизни.
- 4 мая 2023
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