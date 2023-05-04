Рауль Рианчо — о чемпионском коридоре для «Зенита»: это был бы джентльменский поступок

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о том, должны ли красно-белые организовать чемпионский коридор для «Зенита» в случае досрочной победы сине-бело-голубых в сезоне-2022/2023.

«Нет ничего унизительного в том, чтобы организовать чемпионский коридор победителю — наоборот, это очень благородно. Это просто уважение к сопернику, ничего больше. А уважение — это важнейший принцип спорта. Со стороны игроков «Спартака» это был бы джентльменский поступок», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Матч 26-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 7 мая, в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 18:00 мск.

Подопечные Сергея Семака возглавляют таблицу РПЛ, набрав 61 очко в 25 играх. «Спартак» занимает третью строчку, имея 49 баллов в активе.