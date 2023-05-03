Салихова отреагировала на идею устроить чемпионский коридор «Зениту» в игре со «Спартаком»
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слухи о том, что красно-белые могут организовать «Зениту» чемпионский коридор в ближайшем матче РПЛ. Девушка выразила надежду, что футболисты «Спартака» не будут выстраиваться перед соперником.
«Футболисты «Спартака» уже поздравили «Зенит» в ноябре 2022 года. Надеюсь, пока в команде остаются игроки, приобретённые Федуном, ни одному из них не придёт в голову выстроиться перед «блекло-голубыми», — приводит слова Заремы Салиховой Metaratings.
Напомним, после 25 сыгранных матчей «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 49 набранными очками. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на 12 очков.
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