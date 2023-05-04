«Наполи» досрочно стал чемпионом Италии за пять туров до конца сезона Серии А.

Завершился матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором «Удинезе» на своём поле играл с «Наполи». Итоговый счёт встречи — 1:1. На 13-й минуте полузащитник Санди Ловрич вывел хозяев вперёд, но на 52-й минуте нападающий «Наполи» Виктор Осимхен сравнял счёт.

Благодаря этой ничьей «Наполи» набрал 80 очков по итогам 33 туров. Команда Лучано Спаллетти опережает ближайшего преследователя, «Лацио», на 16 очков за пять матчей до конца сезона.

В предыдущий раз неаполитанцы выигрывали титул в сезоне-1989/1990. Всего на счету неаполитанцев с 1990 года четыре трофея (три Кубка и один Суперкубок Италии).

«Удинезе» занимает 12-ю строчку в таблице итальянской Серии А, набрав 43 очка в 33 матчах.