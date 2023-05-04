Хаби Алонсо — об интересе «Тоттенхэма»: слухи есть слухи. Впереди много работы в «Байере»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал слухи насчёт того, что «Тоттенхэм» хотел бы видеть его во главе команды в следующем сезоне.

«Я уже много лет в футболе. Слухи — это нормально, но мы всё ещё должны многого достичь. Поэтому мысленно я на 100 процентов здесь на эти заключительные месяцы сезона. Кроме того, мысленно я на 100 процентов здесь и на следующий сезон», — цитирует Алонсо британское издание Daily Mail.

41-летний испанский специалист возглавил «Байер» в октябре прошлого года. Под его руководством клуб из Леверкузена поднялся с 15-го на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. Также «Байер» пробился в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с итальянской «Ромой».

Напомним, ранее сообщалось, что Хаби Алонсо стал приоритетным кандидатом на пост наставника лондонского «Тоттенхэма».