Месси готов пойти на трёхкратное понижение зарплаты ради перехода в «Барселону»

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси готов пойти на сокращение зарплаты до € 10 млн в год ради перехода в «Барселону». Об этом сообщает RMC Sport.

По данным источника, возвращение в каталонский клуб — приоритетный вариант для 35-летнего форварда, контракт которого с «ПСЖ» истекает этим летом.

Руководство «Барселоны» уверено, что переход аргентинского нападающего возможен, даже несмотря на финансовые проблемы клуба. В частных беседах боссы «Барсы» признавались, что хотят строить новую команду вокруг Лионеля Месси, которому будет отведена ключевая роль.

Отмечается, что важную роль в потенциальном возвращении Месси в «Барселону» сыграл бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который перед вынужденным завершением карьеры некоторое время выступал за каталонцев. Если «Барсе» не удастся убедить руководство Ла Лиги, что клуб финансово устойчив, то борьбу за Месси будут вести «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии и «Интер Майами» из США.

В нынешнем сезоне 35-летний Лионель Месси провёл 28 матчей за «ПСЖ», забил 15 голов и сделал 15 результативных передач.