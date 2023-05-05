Владелец «Наполи» обратился к болельщикам команды после победы в Серии А

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис обратился к болельщикам команды после победы в Серии А.

«Вы всегда говорили мне: «Мы хотим побеждать». И мы победили! Мы все победили вместе. А в воскресенье на матче с «Фиорентиной» все собираемся на большую вечеринку. Спасибо вам всем!

Сегодняшний день является венцом ожиданий, которые длились 33 года. Когда я приехал, я сказал, что на то, чтобы попасть в еврокубки, уйдёт 10 лет – мы сделали это раньше. Я сказал, что нужно ещё 10 лет, чтобы выиграть скудетто, и мы снова добились цели на пару лет раньше.

Теперь нам нужно выигрывать его снова, снова и снова. И, конечно, нам не хватает победы в Лиге чемпионов. Эта команда была отягощена ответственностью, а нам нужен был состав, который чувствовал бы себя достаточно лёгким, чтобы взлететь.

Проект никогда не останавливается. Для меня это отправная точка, а не конечная. В следующем сезоне мы со Спаллетти возобновим работу.

Кавани, Лавесси, Куальярелла, Игуаин. Я думаю, что мы работали над завоеванием скудетто все эти годы», – приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

«Наполи» впервые за 33 гола удалось стать чемпионами Италии. В оставшихся пяти матчах нынешнего сезона чемпионата Италии «Наполи» сыграет с «Фиорентиной», «Монцем», «Интером», «Болоньей» и «Сампдорией».

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