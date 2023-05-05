Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владелец «Наполи» обратился к болельщикам команды после победы в Серии А

Владелец «Наполи» обратился к болельщикам команды после победы в Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис обратился к болельщикам команды после победы в Серии А.

«Вы всегда говорили мне: «Мы хотим побеждать». И мы победили! Мы все победили вместе. А в воскресенье на матче с «Фиорентиной» все собираемся на большую вечеринку. Спасибо вам всем!

Сегодняшний день является венцом ожиданий, которые длились 33 года. Когда я приехал, я сказал, что на то, чтобы попасть в еврокубки, уйдёт 10 лет – мы сделали это раньше. Я сказал, что нужно ещё 10 лет, чтобы выиграть скудетто, и мы снова добились цели на пару лет раньше.

Теперь нам нужно выигрывать его снова, снова и снова. И, конечно, нам не хватает победы в Лиге чемпионов. Эта команда была отягощена ответственностью, а нам нужен был состав, который чувствовал бы себя достаточно лёгким, чтобы взлететь.

Проект никогда не останавливается. Для меня это отправная точка, а не конечная. В следующем сезоне мы со Спаллетти возобновим работу.

Кавани, Лавесси, Куальярелла, Игуаин. Я думаю, что мы работали над завоеванием скудетто все эти годы», – приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

«Наполи» впервые за 33 гола удалось стать чемпионами Италии. В оставшихся пяти матчах нынешнего сезона чемпионата Италии «Наполи» сыграет с «Фиорентиной», «Монцем», «Интером», «Болоньей» и «Сампдорией».

Ночной Неаполь красочно отмечает чемпионство «Наполи»:

Материалы по теме
За сколько «Наполи» собрал чемпионскую команду? Лишь двое были дешевле Хвичи
За сколько «Наполи» собрал чемпионскую команду? Лишь двое были дешевле Хвичи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023