«Это женоненавистнический мир». Бывшая жена Хакими ответила на критику после развода

Испанская актриса Хиба Абук, бывшая супруга защитника французского «ПСЖ» Ашрафа Хакими, ответила на критику со стороны поклонников марокканского футболиста. В комментариях в социальных сетях Абук уличали в меркантильности и желании получить деньги от игрока после развода.
«Это женоненавистнический мир. Мы начинали наши отношения не из-за денег, я была более известна, чем он. Хорошо, что то, что они говорят, больше не касается меня. Я хочу быть осторожной, чтобы это не повлияло на нашу семью. Надеюсь, справедливость и здравый смысл на моей стороне», — приводит слова Абук RMC Sport.
По информации СМИ, Абук хотела получить половину имущества Хакими, однако тот де-юре оказался банкротом, так как переписывал всё своё имущество на свою маму.
Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ»
- 5 мая 2023
-
10:05
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:51
-
09:27
-
09:25
-
09:17
-
09:07
-
09:01
-
08:51
-
08:44
-
08:30
-
08:27
-
08:07
-
07:58
-
05:57
-
05:51
-
05:44
-
05:41
-
05:35
-
05:00
-
04:52
-
04:48
-
04:17
-
04:07
-
04:04
-
03:50
-
03:45
-
03:38
-
03:14
-
02:51
-
02:22
-
02:20
-
02:00