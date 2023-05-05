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«Это женоненавистнический мир». Бывшая жена Хакими ответила на критику после развода

«Это женоненавистнический мир». Бывшая жена Хакими ответила на критику после развода
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Испанская актриса Хиба Абук, бывшая супруга защитника французского «ПСЖ» Ашрафа Хакими, ответила на критику со стороны поклонников марокканского футболиста. В комментариях в социальных сетях Абук уличали в меркантильности и желании получить деньги от игрока после развода.

«Это женоненавистнический мир. Мы начинали наши отношения не из-за денег, я была более известна, чем он. Хорошо, что то, что они говорят, больше не касается меня. Я хочу быть осторожной, чтобы это не повлияло на нашу семью. Надеюсь, справедливость и здравый смысл на моей стороне», — приводит слова Абук RMC Sport.

По информации СМИ, Абук хотела получить половину имущества Хакими, однако тот де-юре оказался банкротом, так как переписывал всё своё имущество на свою маму.

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