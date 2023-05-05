Сёмин: Хвича внёс большой вклад в чемпионство «Наполи»

Легенда московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил вклад грузинского нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в чемпионство «неаполитанцев».
«Скудетто «Наполи» — первая большая победа Кварацхелии, он внёс большой вклад в это чемпионство. Этот молодой игрок принёс много результативных действий своей игрой. Хвича — очень командный футболист, он много отдал передач Осимхену и эта связка работала весь чемпионат.
Кварацхелия — пример для молодого поколения России и Грузии, как надо достигать больших успехов. Это же не только его талант, но и большой труд, он фанат своей работы. Это правильный переход к нужному тренеру, который в него верил, переход в правильную команду. Он оставил своё имя и ещё многое сделает для Неаполя. А для неаполитанцев Кварацхелия — идол, поздравляю его. Видите, какие игроки могут попадать в европейский футбол из нашей лиги», — приводит слова Сёмина Metaratings.
Напомним, вчера, 4 мая, в 33-м туре Серии А «Наполи», сыграв в гостях вничью с «Удинезе» со счётом 1:1, оформил первое за 33 года чемпионство.
- 5 мая 2023
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