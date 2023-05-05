Семак: все в «Зените» очень рады за Спаллетти. Обязательно поздравим его

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о победе «Наполи» в итальянской Серии A, отметив, что в российском клубе все очень рады за наставника неаполитанцев Лучано Спаллетти, который ранее работал с сине-бело-голубыми.

«Очень рады за Лучано Спаллетти — это прекрасная и очень уверенная победа, он её заслужил своими качествами — тренерскими и человеческими. Обязательно поздравим его», — приводит слова Семака официальный телеграм-канал «Зенита».

Спаллетти стал самым возрастным тренером когда-либо выигравшим титул чемпионов Италии. Итальянцу на момент завоевания чемпионства было более 64 лет. В «Зените» Спаллетти выиграл четыре трофея, в том числе завоевал два чемпионства РПЛ.