Семак: все в «Зените» очень рады за Спаллетти. Обязательно поздравим его
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о победе «Наполи» в итальянской Серии A, отметив, что в российском клубе все очень рады за наставника неаполитанцев Лучано Спаллетти, который ранее работал с сине-бело-голубыми.
«Очень рады за Лучано Спаллетти — это прекрасная и очень уверенная победа, он её заслужил своими качествами — тренерскими и человеческими. Обязательно поздравим его», — приводит слова Семака официальный телеграм-канал «Зенита».
Спаллетти стал самым возрастным тренером когда-либо выигравшим титул чемпионов Италии. Итальянцу на момент завоевания чемпионства было более 64 лет. В «Зените» Спаллетти выиграл четыре трофея, в том числе завоевал два чемпионства РПЛ.
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